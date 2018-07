Proyecto de estadio de Beckham en Miami irá a referéndum en noviembre

AFP 19/07/2018 - 0:37

Los votantes de Miami decidirán en referendo en noviembre si aceptan que David Beckham construya sin licitación previa un estadio de fútbol para su nuevo equipo de la Major League Soccer, decidieron este miércoles los comisionados de la ciudad de Florida.

Tras varios años de obstáculos, el estadio del excapitán de la selección inglesa dio un paso hacia adelante, aunque se enfrentará a la oposición de residentes que critican que el proyecto se asiente sobre un campo de golf público que a su vez cubre un campo de desecho tóxico.

"Hay muchas maneras en que esto puede no funcionar", dijo el comisionado Ken Russell a la prensa. "Es sólo el primer paso para que hablemos con los votantes, que son los dueños de la propiedad, para ver qué quieren que hagamos con ella".

Beckham defendió el proyecto la semana pasada ante la hostilidad de más de un centenar de personas beneficiadas por el campo de golf, donde opera un programa deportivo para niños carenciados.

"Hace mucho tiempo que entraba a un lugar sin que la gente me sonriera. No es agradable", dijo Beckham el viernes pasado ante un centenar de niños, jóvenes y adultos vestidos con camisetas naranja de la ONG The First Tee.

El proyecto, llamado Miami Freedom Park, ocupa 44 hectáreas y contempla varias canchas de fútbol abiertas al público, un estadio con 25.000 localidades, un parque acuático para niños, un complejo para béisbol, un hotel y otros espacios de entretenimiento.

Significará una inversión privada de 1.000 millones de dólares y representará 44 millones de dólares anuales en impuestos para la ciudad, además de la creación de 11.000 puestos de empleo a lo largo de nueve años.

lm/ma