"He sufrido muchísimo", admite Landa sobre su dolor de espalda

AFP 19/07/2018 - 18:44

El ciclista español Mikel Landa, quinto clasificado en la 12ª etapa de este jueves en el Tour de Francia, con meta en Alpe d'Huez, quedó "satisfecho" con su actuación, aunque admitió haber "sufrido muchísimo" por un dolor de espalda que arrastra desde su caída del domingo.

"Ha sido un día durísimo, me dolía la espalda un montón. En esa última parte he conseguido olvidar un poco el dolor y entrar en la carrera. Alpe d'Huez se ha hecho durísimo, (Egan) Bernal ha puesto un ritmo asfixiante y en esa parte final les iba pillando y quedándome, pillando y quedándome. Al final es para estar satisfecho", valoró el corredor del Movistar al término de la subida al mítico puerto.

"He sufrido muchísimo, me duele la espalda un huevo y lo he pasado mal", reconoció.

Landa entró en meta a 7 segundos del ganador, el británico Geraint Thomas (Sky), y por detrás del holandés Tom Dumoulin (2º), el francés Romain Bardet (3º) y el también británico Chris Froome (4º).

En la general, el corredor vasco de 28 años es séptimo, a 3 minutos y 13 segundos de Thomas y a 1 minuto y 23 segundos del podio, que marca Dumoulin con el tercer puesto de la clasificación.

"Es (un dolor) muscular, así que por mucho que quiera estar bien... El día que me caí fue una caída fea y aparecen las consecuencias", se resignó, aludiendo a su caída de la novena etapa, el domingo camino de Roubaix.

Ese problema físico merma su estado, pero no renuncia a pelear por subir al podio de los Campos Elíseos.

"La victoria está complicada, lo sabíamos antes de venir. Habrá que seguir peleando por un podio", señaló.

Sobre el potencial del equipo Sky, que domina la carrera con Geraint Thomas como maillot amarillo y el cuatro veces campeón del Tour Chris Froome como segundo, admitió que es complicado hacerles daño.

"Hoy les hemos visto más apurados (a los corredores del Sky), aunque al final nos han vuelto a ganar. Quizás con el desgaste de los días haya alguna oportunidad", apuntó.

"Thomas está muy fuerte, pero Froome es un fondista enorme. La semana que viene quizás sea superior", señaló.

