Trump critica la política monetaria de la Fed

AFP 19/07/2018 - 20:17

El presidente Donald Trump criticó este jueves a la Reserva Federal (Fed) por considerar que el curso alcista de las tasas de interés contrarresta sus esfuerzos por hacer crecer la economía.

El comentario es inusual por cuanto rompe la histórica práctica del poder ejecutivo de abstenerse de comentar las decisiones de la Fed por respeto a la independencia de esa entidad, que funge como banco central.

Para contener el crecimiento de la inflación que se insinúa en la mayor economía del mundo, la Fed ha subido siete veces desde 2017 las tasas de interés y considera al menos otros dos aumentos más este año.

Esa práctica encarece el costo del dinero e impacta en el crecimiento pero, a la vez, evita el recalentamiento de la economía.

"No estoy contento", dijo Trump en una entrevista divulgada este jueves, "porque estamos subiendo y cada vez que subes, ellos elevan las tasas de nuevo".

"Eso no me deja feliz, pero a la vez los dejo hacer lo que creen que es mejor", añadió.

Un portavoz de la Fed declinó comentar las declaraciones de Trump. Recordó empero que este mes el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo "no estar preocupado" por cualquier amenaza a la independencia de la entidad.

Trump dijo que el aumento de las tasas dejó a Estados Unidos en desventaja frente a la Unión Europea y Japón, en donde persisten políticas de dinero barato.

El índice que compara al dólar con una canasta de monedas entró en terreno negativo luego de divulgadas las declaraciones de Trump.

La Fed está presidida desde febrero por Powell, quien fue nominado por Trump y a quien el presidente calificó de "muy buen hombre".

Economistas consideran que la injerencia del poder ejecutivo en los bancos centrales puede tener desastrosas consecuencias; entre ellas hiperinflación y depreciación de la moneda.

Trump se ha llevado el rédito del robusto crecimiento económico de Estados Unidos desde su elección y especialmente después de las rebajas de impuestos instauradas a finales del año pasado.

Empero con el desempleo en sus mínimos históricos y la inflación en leve alza, Powell ha sostenido que la economía es lo suficientemente fuerte como para funcionar con tasas de interés más elevadas.

Esta semana Powell expresó sin embargo ante el Congreso su preocupación por lo confrontacional de la política comercial de la Casa Blanca.

Aunque varios factores, incluyendo inflación y tasas más altas, pueden contrarrestar los estímulos fiscales y economistas temen el aumento de un creciente riesgo de recesión en los próximos años.

Trump dijo en la entrevista que no le importa que sus comentarios le generen críticas pues sólo está expresando puntos de vista que siempre sostuvo.

"Alguien podría decir: 'Oh, quizás no debió decir eso como presidente'. Nada me importa menos que lo que digan, porque mis puntos de vista no cambiaron", dijo a la CNBC.

dg/ia/gm/lda