Ministro italiano Salvini demanda al escritor Roberto Saviano por difamación

AFP 20/07/2018 - 0:38

El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, líder de la extrema derecha, presentó una demanda por difamación contra el escritor Roberto Saviano, su mayor crítico en estos momentos, según anunció el jueves por la noche.

La tensión ha crecido entre los dos hombres, sobre todo desde que Salvini amenazó con suspender la protección policial de la que goza el escritor desde que recibió amenazas de un clan de la Camorra, la mafia napolitana, tras la publicación de "Gomorra" en 2006.

"He presentado una demanda contra Saviano, como prometido. Acepto todas las críticas, pero no permito que nadie diga que he ayudado a la mafia, una mierda que combato con todas mis fuerzas, o que me alegro de la muerte de un niño. Ya basta", escribió el ministro del Interior en Twitter.

Saviano le respondió en la misma red social. "El ministro de la Mala Vita (la mala vida, uno de los apodos de la mafia) ha decidido presentar una demanda (...) No me detendré ante un poder que teme a las voces críticas. En el tribunal, Salvini deberá decir la verdad, una experiencia nueva para él", escribió.

El escritor se ha convertido en los últimos meses en una referencia para los críticos del nuevo titular de Interior, mientras la oposición política al gobierno formado en junio por la ultraderechista Liga de Salvini y el antisistema Movimiento Cinco Estrellas calla y trata de superar sus propios problemas.

El Partido Democrático (centroizquierda) lidia con sus divisiones internas, la derecha clásica está aliada con la Liga y la izquierda intenta recuperarse de su fracaso electoral.

En los medios de comunicación y en las redes sociales, el escritor se opone a la dura política migratoria de Salvini, y recuerda la falta de prisa de la Liga a la hora de reembolsar sus deudas judiciales o de separarse de algunos apoyos cuestionables en el sur de Italia.

Pero el tuit que parece haber provocado la demanda de Salvini es del pasado martes, tras el hallazgo de una mujer y un niño muertos en el mar.

"¿Qué placer siente usted al ver morir a niños inocentes en el mar? Matteo Salvini, ministro de la Mala Vita, el odio que ha sembrado le hará caer", escribió Saviano bajo una foto apenas difuminada de los cadáveres.

fcc/fjb/gm