Español Pep Guardiola llega a Chicago para la International Championship Cup

Pep Guardiola llega a Chicago para la International Championship Cup

AFP 20/07/2018 - 4:44

El español Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, llegó a Chicago y dijo que teme que sus preparativos para la defensa del título de la Premier League se hayan visto afectados por la Copa del Mundo.

Guardiola ha viajado a Estados Unidos para enfrentar con su club al Borussia Dortmund, al Liverpool y al Bayern Munich con un equipo formado principalmente por jugadores jóvenes, ya que muchas de sus estrellas habituales disfrutan de un descanso prolongado tras sus participaciones en Rusia.

Las estrellas del primer equipo como Kevin De Bruyne, el argentino Sergio Agüero, Vincent Kompany, Ederson, David Silva, Gabriel Jesús, Raheem Sterling, Kyle Walker y John Stones no han hecho el viaje para participar de esta competencia en Estados Unidos.

Está lejos de ser el equipo ideal, pero Guardiola no forzará a ningún jugador a volver por el simple hecho de hacerlo.

"Es lo que es", dijo el español. "Hablamos, tienen que volver listos (...) No podemos olvidar lo que hemos hecho, pero comenzamos de nuevo. Si están listos, nos ayudarán y, si no, los esperaremos. Si no están listos mental y físicamente, no volverán".

Guardiola sufrió un revés al no poder firmar a Jorginho y señaló al respecto: "Me decepcionó (no firmarlo). Lo intentamos, pero los jugadores tienen que ir adonde van".

"Habría sido un error para él si hubiese venido y hubiera querido ir al Chelsea con Maurizio Sarri. Si quieren venir, está muy bien, pero si quiere ir al Chelsea, lo mejor para él. Mi consejo es ir donde quieran ir", añadió.

