"El sábado puede haber pequeñas diferencias entre los favoritos", vaticina Froome

AFP 20/07/2018 - 18:41

El británico Chris Froome (Sky), segundo en la clasificación general del Tour de Francia, a 1:39 de su compatriota y compañero de equipo Geraint Thomas, vaticinó este viernes que en la etapa del sábado, en el Macizo Central, puede haber diferencias entre los favoritos.

Tras la victoria este viernes el esprint del eslovaco Peter Sagan (Bora) en la llegada en Valence, en la decimotercera etapa, el sábado llega una jornada, con final en Mende, con cuatro puertos de montaña, y uno de segunda, de 10,2% de pendiente, a 1.500 metros de la meta en el aeródromo de esa ciudad.

"Hoy era una etapa tranquila, más bien llana, hecha para los esprinters. Pero esperamos la llegada de mañana, que no será fácil. Tal vez haya ataques. Se pueden dar pequeñas diferencias entre los favoritos, pero no habrá grandes distancias como el jueves en Alpe D'Huez. Sería bonito ganar, pero no es fácil", afirmó el británico.

