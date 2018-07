"Una pena, porque era una bonita oportunidad", afirma costarricense Amador

21/07/2018

El ciclista costarricense Andrey Amador, que formó parte de una escapada de una treintena de corredores desde los primeros kilómetros de la decimocuarta etapa del Tour de Francia, este sábado con llegada en Mende, lamentó no haber aprovechado la oportunidad, concluyendo en 18ª posición la jornada.

"Fue una pena porque era una bonita oportunidad, pero no se pudo y cuando no se está bien fisicamente, no se está. Son esos días que las sensaciones no eran los mejores", señaló Amador, que entró en el puesto 18, a dos minutos y 7 segundos del español Omar Fraile, que también estaba en esa escapada y que acabó ganando.

El costarricense del Movistar ocupa el puesto 50 en la general, a 1 hora, 9 minutos y 56 segundos del líder de la prueba, el galés Geraint Thomas, tras esta decimocuarta etapa, culminada con una ascensión de 3 km y un 10,2 por ciento de pendiente.

"Al principio se hicieron abanicos y nos costó bastante estar ahí. Cuando se hizo la escapada, nos metimos en un grupo de siete, y ya estaba bastante exigido. Eso se paga. Luego estuve en un grupo de 30 y ya fui toda la carrera a contrapié", afirmó el costarricense.

"Tal vez fue por no tomar agua, pero venía con calambres. Ya no podía ni dar pedales. Estaba preocupado porque pensaba que no llegaba. Al principio me encontraba bien y creo que podría haberlo aprovechado mejor, pero cuando no hay, no hay", añadió.

La clasificación general parece controlada por el equipo Sky, con Geraint Thomas y Chris Froome, en las dos primeras posiciones, respectivamente, mientras que las mejores opciones del Movistar son en este momento Mikel Landa y Nairo Quintana, en sexta y octava posición, a 3:42 y 4:23 del líder.

"La clasificación por equipos también es un premio bonito", dijo Amador, aunque enfatizó que Movistar seguirá luchando por la victoria individual.

"En esta etapa del sábado estábamos lejos de las fuerzas que necesitábamos", concluyó.

