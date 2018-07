Ozil, criticado por una foto con el presidente turco, deja la selección alemana

AFP 22/07/2018 - 19:55

El jugador del Arsenal Mesut Ozil anunció este domingo que abandona la selección alemana de fútbol debido al "racismo" en las críticas que recibió por aparecer en una fotografía junto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"Con mucho dolor y después de muchas consideraciones sobre lo acontecido, no seguiré jugando para la selección alemana mientras tenga este sentimiento de racismo e irrespeto", señaló en un largo comunicado publicado en Twitter el jugador de origen turco.

Ozil rompió este domingo su silencio tras haber estado en el centro de la polémica durante la Copa del Mundo por su foto, junto al también internacional de origen turco Ilkay Gundogan, al lado del jefe de Estado, en plena campaña electoral para su reelección, finalmente obtenida.

Los dos jugadores fueron muy criticados, especialmente tras la eliminación en la primera fase de la Mannschaft. Algunos les acusaron de falta de lealtad a Alemania, incluso el mánager del equipo Oliver Bierhoff dijo: "Debíamos haber pensando en privarnos de él -Ozil- deportivamente".

"Como mucha gente, mis raíces van más allá de un país. He crecido en Alemania, pero mi historia familiar tiene sus raíces sólidamente arraigadas en Turquía. Tengo dos corazones, uno alemán y otro turco", señaló el medio del Arsenal en su comunicado en Twitter, dividido en tres partes.

"Soy consciente de que la foto provocó grandes reacciones en los medios alemanes, pero a pesar de que algunas personas pueden acusarme de mentir o ser deshonesto, la foto no tenía ninguna intención política", señaló el futbolista de 29 años.

"No tiene que ver con la política o las elecciones, tiene que ver con el respeto a la más alta función del país de mis padres. Mi oficio es jugador de fútbol, no político, y nuestro encuentro no era ninguna aprobación de una política u otra", añadió.

"Poco importa el resultado de este elección o de la precedente, de todas las formas habría hecho la foto", añadió el antiguo jugador del Real Madrid.

dlc/sk/pm