"No le concedí NADA" a Putin, asegura Trump

AFP 23/07/2018 - 15:29

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que no le concedió "NADA" a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la cumbre que ambos mantuvieron en Helsinki, luego de una semana de críticas bipartidistas sobre su manejo de la reunión.

"Cuando escuchen las noticias falsas hablando negativamente sobre mi reunión con el presidente Putin, y todo lo que le concedí, recuerden, no le concedí NADA", escribió Trump en Twitter.

"Simplemente hablamos sobre los beneficios futuros para ambos países. Además, nos llevamos muy bien, lo cual es algo bueno, ¡excepto para los Medios Corruptos!", añadió.

Trump y Putin se encontraron en la capital finlandesa el lunes pasado a puertas cerradas, solamente con sus intérpretes presentes.

En la conferencia de prensa y las entrevistas posteriores, Trump no dio ningún detalle específico sobre algún acuerdo que pudiera haber alcanzado con Putin, denostando a los legisladores demócratas opositores que plantearon interrogar a su intérprete para tener información sobre la reunión.

Moscú aseguró que se llegó a "acuerdos" sobre la situación en Siria.

Trump enfrentó fuertes críticas después de la conferencia de prensa, durante la cual pareció apoyar la negación "extremadamente fuerte y poderosa" de Putin de que Moscú haya interferido en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

Un día después, Trump se vio obligado a buscar retractarse.

Tras haber dicho no ver "ninguna razón" para afirmar que Rusia había tenido injerencia en las elecciones, Trump sostuvo: "La oración debería haber sido: 'No veo ninguna razón por la que no sea Rusia'. Una especie de doble negación".

