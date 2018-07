Venezolano Odor y Carpenter elegidos Jugadores de la semana en las Grandes Ligas

AFP 23/07/2018 - 21:32

El venezolano Rougned Odor, de los Rangers de Texas, y Matt Carpenter, de los Cardenales de St. Louis, fueron elegidos este lunes Jugadores de la semana en las Grandes Ligas por la Americana y la Nacional, respectivamente.

El segunda base venezolano se convirtió en el primer pelotero de los Rangers en ser nombrado jugador de la semana en 2018 en el 'Joven Circuito'.

Consiguió tres juegos seguidos con más de un inatrapable durante la serie frente a los Indios de Cleveland. Además, el intermedista de 24 años conectó jonrón, empujó tres carreras y se fue de 3-3 el domingo en la victoria por blanqueada de 5x0 de los Rangers sobre Cleveland.

"Me he estado sintiendo mucho mejor en el plato", dijo Odor el domingo. "He estado trabajando duro en las prácticas, enfocándome mucho. Pienso que por eso es que me estoy sintiendo mejor en el juego".

Por su parte, Carpenter vio cortada su racha de jonrones el domingo en seis juegos. Recibió el reconocimiento como jugador de la semana por la Liga Nacional.

Carpenter bateó de 17-9 (.529 de promedio) con seis cuadrangulares, dos dobletes y tres pasaportes negociados en cuatro juegos frente a los Cachorros el fin de semana pasado.

Se convirtió en el primer jugador de St. Louis en sacudir un vuelacercas en seis partidos consecutivos de una campaña y el primero en las Grandes Ligas en pegar seis bambinazos en una serie en el Wrigley Field.

El mejor partido de Carpenter fue el viernes, cuando bateó de 5-5 con siete remolcadas para convertirse en el segundo jugador en la historia de la Gran Carpa en sonar tres cuadrangulares y dos dobletes en un mismo encuentro.

Esta es la tercera vez que Carpenter fue reconocido como Jugador de la semana y la primera desde junio de 2016.

meh/ma