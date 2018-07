Presidente de la UCI pide a Brailsford "que no eche leña al fuego"

AFP 24/07/2018 - 15:18

David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), pidió este martes a Dave Brailsford que "no eche leña al fuego" tras las declaraciones del mánager del Sky hablando de una especificidad francesa en la hostilidad del público en el Tour.

"No le hace ningún favor a sus ciclistas. Él está protegido en un auto o un bus. Prefiero la actitud de Chris Froome y de Geraint Thomas que son más apaciguadores en sus declaraciones", declaró a la AFP el presidente de la UCI, presente en la salida de la decimosexta etapa en Carcasona.

"Puedo entender que esté molesto al ver que el público no esté entusiasmado con su equipo y que sea abucheado, pero ésa no es una razón para tomarla contra el público francés. No se le debe escapar a Brailsford que no solo hay franceses al borde de la carretera. No hay que colocar eso dentro del nacionalismo, eso no aporta nada. No debe olvidar lo que Francia y el Tour le han aportado", añadió David Lappartient.

El presidente de la UCI habló también sobre los incidentes que marcaron el jueves la subida a Alpe d'Huez.

"La UCI está preocupada, evidentemente, por la seguridad de los ciclistas. No es para nada normal que hayamos perdido a un corredor como Vincenzo Nibali (que se cayó por culpa de un espectador). Algunos excitados, muy minoritarios, deben comprender que todos los ciclistas deben ser respetados, incluido Chris Froome", señaló David Lappartient.

Froome, cuadruple vencedor del Tour, es víctima de una parte del público, que lo abuchea desde el inicio del Tour. Un espectador incluso le llegó a empujar en uno de sus hombros en pleno esfuerzo en la subida a Alpe d'Huez.

"Tenemos un público que, en su inmensa mayoría, es bastante respetuoso", estimó el presidente de la UCI.

"Pero hay espectadores que son más reivindicativos que antes. No es nunca agradable ser abucheado, pero lo que es inaceptable es atacar físicamente a los corredores", concluyó.

jm/mca/psr/am

SKY