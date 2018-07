"No daba más. Habrá que conformarse", afirma Izagirre tras segundo puesto

AFP 24/07/2018 - 18:36

El español Gorka Izagirre, que fue segundo este martes en la decimosexta etapa del Tour de Francia, la primera pirenaica, se lamentó de haber quedado a puertas de la victoria.

"En la última subida iba con todo, aunque tenía calambres. He hecho lo que he podido. No daba más. Habrá que conformarse con esto", afirmó el ciclista del equipo Bahrein.

El francés Julian Alaphilippe (Quick Step) logró su segunda victoria, tras aprovecharse de una caída del británico Adam Yates (Mitchelton), que iba primero cuando quedaban 7 km para la meta.

Alaphilippe, que lidera la clasificación de la montaña, llevaba una desventaja de 20 segundos respecto a Yates, en el descenso del Col du Portillon, de primera categoría, cuando el británico, que tenía la victoria en su mano, se cayó.

Yates se había escapado a 3 km de la cima del Col du Portillon y a 13 km de la meta.

Izagirre, que iba en un grupo de siete escapados antes de que Yates lanzara su ataque, entró en segunda posición, a 15 segundos, tras lograr al final superar también al británico, que entró con el mismo tiempo.

Gorka consiguió igualar el segundo puesto en una etapa de su hermano Ion en este Tour.

