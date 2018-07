España no descarta una prórroga a la fecha límite para negociar el Brexit

AFP 25/07/2018 - 21:41

El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, no descartó este miércoles que los países de la Unión Europea acuerden una prórroga de los plazos para evitar un fracaso de las negociaciones para el Brexit.

Londres y Bruselas deberían llegar a un acuerdo antes de octubre para organizar la salida del Reino Unido de la UE, prevista para el 29 de marzo de 2019, y poner las bases de sus futuras relaciones. Pero ambas partes se muestran cada vez más proclives a prepararse ante la posibilidad de que las negociaciones no lleguen a buen puerto.

"Me parece imposible imaginar que la Unión Europea y el Reino Unido lleguen un día y digan: 'Este es un divorcio por las bravas, cada uno se lleva los muebles que pueda'. No me cabe en la cabeza", señaló Borrell en un encuentro con periodistas extranjeros.

"Otra cosa es que llegue la fecha final y haya un acuerdo unánime de todos los países de la Unión Europea para prorrogar la fecha, eso no es imposible. Pero acuerdo tiene que haber", apuntó Borrell.

pmr/du/eg