Casa Blanca enfrenta severas críticas por impedir acceso a periodista de CNN

AFP 26/07/2018 - 2:23

La Casa Blanca enfrentaba duras críticas este miércoles por haber impedido el acceso a una conferencia de prensa a una periodista acreditada de CNN por haber realizado, según la cadena informativa, preguntas "inapropiadas" al presidente Donald Trump.

La periodista Kaitlan Collins, según informó CNN, denunció que funcionarios de comunicaciones de la Casa Blanca le informaron que no podría asistir a un evento en donde estarían Trump y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, porque más temprano había realizado preguntas "inapropiadas" a Trump.

"Condenamos con fuerza la decisión equivocada e inapropiada de la Casa Blanca de impedir el acceso de uno de nuestros trabajadores a una conferencia de prensa abierta luego de que ella realizara preguntas que no gustaron", se lee en un comunicado de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

"Este tipo de retaliación es absolutamente inapropiada, errónea y pusilánime. No puede prevalecer", añadió la nota.

CNN también condenó la decisión: "Solo porque la Casa Blanca se siente incómoda con una pregunta sobre noticias del día, no significa que la pregunta no sea relevante y no deba ser hecha".

Otros periodistas, incluso de cadenas rivales como Fox News, también salieron en defensa de Collins.

La portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders, una de las funcionarias de quien Collins recibió noticias sobre el veto a su ingreso a una conferencia de prensa, emitió un comunicado alegando que la periodista se rehusó a irse cuando se lo pidieron.

"Al final de una conferencia de prensa en la Oficina Oval una periodista gritó preguntas y se negó a irse aunque muchas veces se le pidió que lo hiciera", reza el comunicado.

"Por lo tanto, nuestro personal le informó que no sería bienvenida en el próximo evento en la Casa Blanca, pero dejó claro que cualquier otro periodista de su cadena podía asistir".

La administración Trump ha tenido una relación tensa con gran parte de la prensa estadounidense, y el presidente ha llegado a tildar a los principales medios -incluyendo a CNN- como los fabricantes de "Fake news" (noticias falsas).

