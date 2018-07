Geraint Thomas se queja de un espectador

AFP 26/07/2018 - 16:14

El maillot amarillo Geraint Thomas se quejó este jueves de un incidente provocado la víspera por un espectador cerca de la llegada de la decimoséptima etapa del Tour de Francia en el Col du Portet.

Una foto difundida en las redes sociales muestra el gesto de este espectador que extiende el brazo por encima de las barreras en dirección del ciclista cuando Thomas esprintaba en la subida.

"Sentí un golpe", declaró el galés a varios periodistas en la salida de la decimoctava etapa en Trie-sur-Baïse.

"Iba muy rápido y eso me ha perturbado en mi trayectoria. Fue como un choque. En el momento, no entendí lo que pasaba. Felizmente, no pasó nada", indicó Thomas.

"Estamos aquí para hacer nuestra carrera. Todo el pelotón quiere tener cierta seguridad. Esto es un poco demasiado", estimó Thomas, añadiendo que el espectador en cuestión debía haber bebido demasiado, "un imbécil".

Por su parte, el director deportivo del equipo Sky, Nicolas Portal, insistió en las consecuencias posibles: "Si hubiera caído, si se hubiera roto la clavícula, la carrera se habría terminado para él. Los espectadores tienen que intentar reflexionar sobre lo que hacen. Eso no se hace en la ciudad, todavía menos en una manifestación deportiva".

"Es un gran problema", señaló Portal. "Hace tres semanas que estamos confrontados a este tipo de cosas. Es como si nos hubiéramos acostumbrado y no está bien", añadió.

