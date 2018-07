"Espero poder recuperar con los fisios", afirma Quintana tras caerse en el Tour

AFP 26/07/2018 - 18:12

En una jornada en el Tour de Francia que parecía tranquila, con 171 km llanos con llegada a Pau, Nairo Quintana sufrió una caída que le afectó al hombro, brazo, tobillo y pierna izquierdos, además de un dedo de su mano derecha, pero el colombiano afirmó estar "bien" y confiado en recuperarse.

"He tenido una caída lamentable. Estoy un poco jodido, un tobillo, el hombro. Y un dedo que también me había golpeado ayer. Pero espero que no sea nada para mañana hacer la etapa muy bien", afirmó el ciclista del Movistar en la meta.

Quintana, vencedor de la 17ª etapa el miércoles en Saint Lary Soulan, se cayó este jueves a 104 kilómetros de la meta, pero fue capaz de continuar en carrera y unirse minutos después al pelotón.

"De momento no cambia nada. Seguimos ahí, esperando poder recuperar, que los fisios hagan su trabajo y que el cuerpo recupere y a ver qué pasa mañana", añadió Quintana.

El colombiano, quinto en la general, a tres minutos y medio del líder de la prueba, el galés Geraint Thomas (Sky), trató de lanzar un mensaje de tranquilidad de cara a la etapa del viernes, en los Pirineos, última oportunidad que tiene de meterse entre los tres primeros.

"De momento me he colocado un poco de gasas. Voy a limpiarme, a ducharme y a ver qué me dice el medico del equipo. Estoy bien, estoy tranquilo", explicó.

Quintana se fue al suelo, junto a otros corredores como Adam Yates y Pierre Roland, y rápidamente se puso en pie para continuar, ayudado por el costarricense Andrey Amador.

