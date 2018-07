La Casa Museo de Rubens impide contemplar las obras con desnudos del artista a quienes usan las redes sociales

La oficina de turismo belga se ha propuesto llegar a 3 millones de turistas en 2020

Facebook censura constantemente las obras más representativas de Rubens

La organización de promoción del turismo en Flandes, 'Tourism Flandes', está en pié de guerra contra la censura en las redes sociales y lo demuestra con una campaña, que pretende ser viral, en la que no permiten el acceso a la Casa Museo de Rubens en Amberes a todo aquel que tenga algún perfil en las redes sociales. Con esta 'medida', pretenden visibilizar la censura que sufren los grandes artistas belgas en Facebook. La red social no permite publicar fotos de desnudos y toma por eso, simples desnudos, grandes obras de la pintura de Bruegel, van Eyck, Rubens

'Flandes Tourism' envió una carta a Mark Zuckerberg, consejero delegado de Facebook, para pedirle que deje de censurar las obras que contienen desnudos de pintores como Paul Rubens. La región belga se ha propuesto utilizar a sus grandes maestros de la pintura, como los Bruegel o Jan van Eyck, como gancho para atraer hasta 2020 tres millones de turistas. Para ello, pretenden utilizar Facebook como plataforma de promoción. Claro que, si la red social censura las principales obras de estos artistas porque contienen desnudos o semidesnudos, la historia se complica.

Según informan, desde la institución belga por carta a Zuckerberg, se han "dado cuenta de que Facebook constantemente rechaza las obras de arte de Peter Paul Rubens" añaden que este censura suele producirles cierta mofa sobre la mojigatería de la red social pero la "censura cultural está haciéndonos la vida bastante difícil" añaden. Además cuentan el último caso, el 'Descendimiento de la cruz' de Paul Rubens, pintura en la que Cristo aparece desnudo salvo por una tela que cubre sus partes íntimas, y que fue eliminado de la cuenta de Facebook del museo, denuncian.

Además, 'Tourism Flandes', ha lanzado una campaña para denunciar esta práctica con un vídeo en el que los vigilantes de seguridad de la Casa Museo de Rubens, en Amberes preguntan a los visitantes "¿Tiene alguna cuenta en redes sociales?" y ante la respuesta afirmativa, les, les obligan a dejar de contemplar las pinturas del pintor porque tienen que "protegerle del desnudo" como hace la red social. Mientras, los que aseguran que no tienen cuenta en redes sociales pueden seguir con la visita con la normalidad habitual en cualquier museo.

El vídeo que pretende viralizar la oficina de turismo belga se titula 'Pinturas de Rubens del Siglo XVI contra regulaciones de redes sociales del siglo XXI'. Y no es la primera vez que las instituciones culturales y artísticas censuran el celo con el que Facebook trata los desnudos en el arte. Ya en marzo, la compañía de Zuckerberg tuvo que disculparse por censurar como "peligrosamente pornográfica" la imagen prehistórica de la 'Venus de Willendorf" que simboliza la fertilidad mediante una estatuilla de una mujer con formas generosas.

La 'Venus de Willendorf' símbolo prehistórico de la fertilidad. Foto: Dreamstime

Esta fobia al desnudo y tildar a toda expresión del cuerpo humano sin ropa de Facebook solo "muestra poco conocimiento del arte antiguo" denuncia el director de la Casa Museo de Rubens quien recuerda que el are en occidente desde los tiempos del imperio romano hasta el barroco están llenos de alegorías a dioses y figuras mitológicas "totalmente desnudas". Por otra parte, Peter Wilde, director de 'Tourism Flandes' ha asegurado al canal de televisión VRT que "si no hay respeto por la libertad artística, o por el modo en que se ha lidiado con los cuerpos humanos en los últimos cinco siglos, ha llegado el momento de hacer sonar las alarmas además asegura que la queja de los museos flamencos no responde solo a intereses comerciales.