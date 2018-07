"La última vez que lloré fue el día de mi boda", afirma Thomas, ganador virtual del Tour

28/07/2018

El galés Geraint Thomas (Sky), virtual ganador del Tour de Francia, tras ser tercero este sábado en la contrarreloj individual, en la vigésima y penúltima etapa, no pudo reprimir las lágrimas al entrar en meta.

"La última vez que lloré fue cuando me casé. No sé qué me pasó. Me siento en una nube. Me sentí fuerte en la contrarreloj, realmente bien", señaló el galés.

Thomas, que sacaba 2 minutos y 5 segundos antes de esta contrarreloj al segundo clasificado, Tom Dumoulin (Sunweb), campeón del mundo de la especialidad y ganador de la etapa, solo perdió 14 segundos respecto al holandés.

"No sé qué decir. Es simplemente lo máximo. No pensé en la posibilidad de ganar el Tour de Francia en las tres semanas de carrera y de pronto... he ganado la carrera. No puedo hablar. Es simplemente increíble", dijo el británico.

Tras las bonificaciones de la etapa, Thomas saca ahora 1 minuto y 51 segundos a Dumoulin, que se aseguró la segunda plaza, y 2 minutos y 24 segundos a su compañero en el Sky, Chris Froome, que entró a 1 segundo del holandés y recuperó la tercera plaza, que había perdido el viernes en beneficio del esloveno Primoz Roglic.

En una etapa contrarreloj de 31 km entre Saint Pee sur Nivelle y Ezpeleta, en el País Vasco Francés, con subidas y bajadas constantes, Thomas iba primero en los tiempos intermedios en los kilómetros 13 y 22.

Pero el galés decidió no arriesgar una caída, después de que unas horas antes lloviera, para reducir el ritmo al final al verse vencedor del Tour.

"Me informaron que iba primero y que estaba yendo muy rápido a veces en las curvas. Mi director deportivo Nico Portal me dijo que me calmara y que corriera un poco más relajado, para asegurar el Tour", explicó el galés.

"Eso es lo que hice. Fue estresante. Pensé que podía batir a mis rivales. Era la etapa más importante de las tres semanas. Todo esto es maravilloso", concluyó.

