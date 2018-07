"Los rivales han sido mejores", reconoce Landa

AFP 28/07/2018 - 18:17

El español Mikel Landa (Movistar), séptimo de la clasificación general tras la disputa este sábado de la contrarreloj de la 20ª y penúltima etapa, admitió que llegaba a la ronda gala con "más aspiraciones" pero está "contento" por haber podido pelear "cada día".

Landa acabó la contrarreloj de Ezpeleta en 45º lugar, a 3 minutos y 11 segundos del ganador, el holandés Tom Dumoulin. Eso le hizo bajar un puesto en la general, del sexto al séptimo, adelantado por el francés Romain Bardet.

"No ha sido un buen día. No me he encontrado bien, los rivales han sido mejores", admitió el corredor vasco.

Haciendo balance de su Tour-2018, Landa, que el año pasado había sido cuarto cuando corría con el Sky, intentó hacer un análisis positivo pese a que la carrera no fue tan bien para él como esperaba.

"Teníamos más aspiraciones, pero hemos peleado cada día. Podemos estar contentos", aseguró.

"Creo que he sido bastante regular dentro de lo que cabe. Tuve un percance con la caída (el domingo 15 en la etapa de pavés). Tras el cuarto puesto del año pasado, nos mantenemos, pero estar entre los diez primeros me confirma un poco, me da estabilidad", señaló.

Landa afrontaba su primer Tour como corredor del Movistar, una formación que llegaba con otros dos grandes nombres, Alejandro Valverde y el colombiano Nairo Quintana, decimocuarto y décimo de la general.

"Quizá no hemos podido aprovecharlo como queríamos, pensábamos ser más superiores en las subidas y dar más batalla", estimó.

