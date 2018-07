La escudería Force India pasa a ser administrada judicialmente

AFP 28/07/2018 - 18:38

La escudería india con base en Silverstone (Inglaterra) Force India, que atraviesa dificultades económicas, pasó el viernes a ser administrada judicialmente, indicó a la AFP el administrador judicial, en el marco del Gran Premio de Hungría.

"Geoff Rowley y Jason Baker, compañeros en el gabinete especializado en asesoría de empresas FRP Adivory LLP, fueron designados administradores de Force India Formula One Team Limited el 27 de julio de 2018", precisó un portavoz, que confirmó una información de la BBC.

"Hemos entrado de urgencia en contacto con las principales partes interesadas con el fin de obtener el mejor resultado para los acreedores", señaló Rowley, quien ya se ocupó de la administración judicial de la escudería británica Manor F1 en 2016.

"Mientras tanto, el equipo continuará funcionando con normalidad, lo que comprende correr en Hungría este fin de semana. Nuestro objetivo es hacer lo de siempre durante el periodo de evaluación de las opciones para asegurar el futuro del equipo", indicó.

El procedimiento fue iniciado por el piloto mexicano de la casa, Sergio Pérez, apoyado por acreedores, especialmente el suministrador de motor Mercedes y el patrocinador BWT, que lamentan los impagos.

"Habíamos llegado a un punto en el que había que actuar para proteger a los 400 empleados del equipo. No tiene nada que ver con las sumas que se me deben, hay miembros del equipo que me pidieron que interviniera para salvarlo", afirmó Pérez este sábado.

Esta situación debería facilitar el traspaso del piloto francés Esteban Ocon que los rumores sitúan cerca de Renault y a quien la escudería y Mercedes, que gestiona su carrera, abrieron las puertas este viernes.

La salud financiera de Force India, fundada y copropiedad del empresario indio Vijay Mallya, es delicada desde hace meses. El otro piloto del equipo, el mexicano Sergio Pérez, incluso la calificó de "crítica" en la rueda de prensa del jueves.

Durante estas últimas semanas, varios inversores fueron relacionados con la escudería, entre ellos Lawrence Stroll y Dmitry Mazepin, el padre del piloto ruso de GP3 Nikita Mazepin, también piloto reserva de Force India.

Mally lucha contra una extradición a India, donde se le acusa de blanquear dinero y de fraude. En mayo, abandonó sus funciones de director de Force India, dejando su plaza en el consejo de administración, aunque conservando su puesto de "team principal".

pel/dif/am/acc/dr

Renault