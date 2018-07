Mugabe no votará por su sucesor Emmerson Mnangagwa en las presidenciales de Zimbabue

AFP 29/07/2018 - 13:05

El expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, al que echaron del poder en noviembre, aseguró este domingo que no votará por su sucesor Emmerson Mnangagwa en los comicios del lunes.

"Por primera vez, disponemos de una larga lista de aspirantes al poder", subrayó el expresidente, de 90 años, durante una rueda de prensa. "No puedo votar por aquellos que no me trataron bien, elegiré entre los otros 22 candidatos", añadió.

"No puedo votar por el ZANU-PF (su antiguo partido). ¿Qué es lo que me queda? Pienso que lo correcto es Chamisa", afirmó el expresidente en referencia al líder del opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), Nelson Chamisa, de 40 años.

Tras haber monopolizado la presidencia desde la independencia de Zimbabue en 1980, Mugabe fue forzado a dimitir en noviembre por su propio partido, el ZANU-PF. Lo reemplazó Emmerson Mnangagwa, su antiguo vicepresidente.

Mnangagwa, de 75 años, es el gran favorito en las presidenciales del lunes, aunque se enfrenta a la oposición notable del MDC.

Con las declaraciones de este domingo, su segunda intervención pública desde su dimisión, Mugabe interfiere en el debate político en Zimbabue en la víspera de las primeras elecciones presidenciales y legislativas sin la presencia del que fue hasta noviembre el presidente más longevo del mundo.

