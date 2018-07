Al menos diez muertos en inundaciones en Birmania

AFP 29/07/2018 - 14:41

Al menos diez personas murieron y miles tuvieron que ser desplazadas por las inundaciones en Birmania, indicó este domingo un responsable gubernamental sn tanto seguían las fuertes lluvias.

Grandes zonas agrícolas y pueblos del país quedaron sumergidos por el agua, que en muchos casos llega hasta los techos de las casas.

"Diez personas murieron en las inundaciones, entre ellas tres soldados", dijo a la AFP un responsable que no quiso identificarse. "Más de 54.000 personas fueron desplazadas", añadió.

Las autoridades han creado 163 campos en el centro, el sur y el este del país para acoger a los desplazados.

"Solemos tener inundaciones, pero este año son peores", dijo a la AFP Myint Myint Than, refugiada en uno de los campos.

"Al principio el nivel del agua no era muy elevado y nos quedamos en casa. Pero cuando el agua empezó a invadir nuestra casa huimos en barca", explicó por su parte Than Than Win, de 43 años.

Desde hace varios días, las lluvias del monzón, particularmente intensas en esta zona de Asia, provocaron el hundimiento de una represa en Laos que dejó decenas de muertos y desaparecidos.

Birmania sufre cada año importantes inundaciones y los expertos pusieron en 2015 a este país a la cabeza de la lista mundial de los más afectados por las condiciones climáticas extremas.

En 2015, más de cien personas murieron en las inundaciones y otros cientos de miles tuvieron que se desplazados.

En 2008 el ciclón Nargis, que arrasó gran parte de la costa birmana, dejó 138.000 muertos.

