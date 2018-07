"Seguiremos trabajando para tener éxito en próximos Tours", afirma Quintana

AFP 29/07/2018 - 19:20

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), que terminó en décima posición en el Tour de Francia, tras la disputa este domingo en París de la última etapa, lamentó no haber estado en el podio, pero prometió trabajar "más fuerte para tener éxito en los Tour que vienen".

"El primer día no comenzó bueno", afirmó Quintana, que en la primera etapa tuvo un pinchazo que le hizo perder más de un minuto.

"Lo importante fue que no tuvimos las caídas que se suelen tener en la primera semana y hemos librado hasta el momento de la montaña", indicó el colombiano tras la última etapa, ganada por el noruego Alexander Kristoff (Emirates).

En la etapa de Alpe D'Huez perdió más de 40 segundos respecto a los favoritos.

"Llegaron días que no fueron como esperábamos, de calor, que no sabemos por qué me afectó", explicó, en referencia a esa etapa de Alpe D'Huez.

Pese a todo, Quintana pudo ganar la decimoséptima etapa en los Pirineos, que le colocó provisionalmente en la quinta plaza, aunque un día después tuvo una caída en una etapa llana, que le dejó varias heridas.

"Vino esa etapa bonita, de las más importantes, que gané con autoridad, que me hizo seguir soñando con escalar hacia el podio, pero al día siguiente una caída me dejó bastante noqueado para seguir luchando y finalizamos entre los diez primeros", afirmó.

El viernes, dolorido por las heridas tras la caída del jueves, perdió siete minutos en la última etapa pirenaica, bajando a la novena plaza, antes de descender a la décima en la contrarreloj de sábado.

"Lamento no estar en el podio, pero seguiremos trabajando más fuerte para llegar en grandes condiciones y tener éxito en los Tour que vienen, para que el sueño amarillo no sea un sueño sino una realidad", explicó.

Por último, Quintana dio las gracias a los miles de colombianos que le animaron en las carreteras durante el Tour de Francia.

"Quiero agradecerles por esos momentos de apoyo y fuerza, sobre todo en los momentos difíciles. Me quedo con el gran recuerdo de que nunca me dejaron solo", concluyó.

