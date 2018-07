"Ganar aquí es un sueño", dice Kristoff tras etapa en Campos Elíseos

Alexander Kristoff, ganador este domingo de la 21ª y última etapa del Tour de Francia, dijo que imponerse en la meta de los Campos Elíseos, un lugar tan emblemático, "es un sueño" para él.

"Es una supervictoria. Estoy muy contento por ganar en los Campos Elíseos. Ganar aquí es un sueño desde que soy esprínter. Hacía cuatro años que no había ganado (una etapa) en el Tour. La prensa noruega me preguntaba cuándo iba a volver a ganar en el Tour y lo he logrado", comentó el corredor del Emirates tras la etapa de clausura del Tour.

"Este esprint en los Campos Elíseos, para nosotros los velocistas, es como el Mundial de los esprínters de cada año. Es una de mis victorias más bonitas. La Milán-San Remo y el Tour de Flandes están aparte, pero si vemos las victorias de etapa que he tenido en mi carrera, éste es la mejor", analizó.

Kristoff admitió que fue "muy duro" para él resistir en la montaña de este Tour.

"Esta victoria hace que mi temporada sea ya un éxito", celebró.

