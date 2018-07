Lemar quiere "hacer todo lo posible" para llegar a la final de 'Champions'

AFP 30/07/2018 - 13:46

El joven extremo internacional francés Thomas Lemar aseguró este lunes en su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid, que hará "todo lo posible" para llegar a la final de la 'Champions', que el próximo año se juega en el estadio Metropolitano.

"Puede ser y es un objetivo, voy a hacer todo lo posible por llegar lo más lejos posible y ganar esta Liga de Campeones que se juega en casa esta temporada", dijo Lemar durante una rueda de prensa en el estadio rojiblanco.

Lemar, que llega al Atlético de Madrid procedente del Mónaco, relató como las palabras de sus compañeros en la selección francesa Antoine Griezmann y Lucas Hernández fueron cruciales para su elegir su destino.

"Fue uno de los puntos de inflexión en mi decisión de venir. Antoine y Lucas me hablaron mucho del club, del entorno, me gustó como se trabaja y he venido, y estoy muy contento de lo que he hecho", añadió ante los periodistas.

"Siento mucha alegría, mucho orgullo. Tengo muchas ganas de encontrarme con el resto de compañeros, he visto ya a cinco o seis que me han recibido muy bien, y tengo ganas de seguir así", aseguró el extremo francés, que acortó sus vacaciones para incorporarse al equipo colchonero.

"Tenía muchas ganas de ir a mi nuevo equipo, de conocer un nuevo estadio, a los jugadores, al equipo técnico, tenía ganas de conocer mi nuevo club y centrarme", dijo.

Lemar, de 22 años y flamante campeón mundialista con los Bleus, espera que su fichaje por el Atlético le haga progresar como jugador.

"Espero aportar un 'plus'. Estaré al servicio del equipo, no me gusta hablar de mi personalmente, daré el máximo para el equipo, el club y los aficionados", sentenció.

