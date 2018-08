Poyet asume sus decisiones pese a las críticas

AFP 1/08/2018 - 14:39

Gustavo Poyet, entrenador del Burdeos que quiere certificar este jueves su clasificación para la 3ª ronda preliminar de la Europa League, contra los letones del Ventspils, afirmó este miércoles asumir sus decisiones ante su plantilla y la dirección del club.

"Si hay un problema conmigo, tienen que hablarlo conmigo, yo no tengo problemas con nadie. No soy un niño para hablar de rumores de alguien del club", afirmó en una conferencia de prensa el entrenador uruguayo, que llegó en enero al Girondins cuando el club estaba en crisis.

Estas declaraciones llegaron al día siguiente de las críticas aparecidas en la prensa contra el entrenador, a quien se le reprocha -de manera anónima- su falta de toma de decisiones en el mercado.

El Burdeos, quien ha logrado siete victorias en los últimos ocho encuentros oficiales, imponiéndose en el último al Ventspils (0-1) en la ida de la 2ª ronda preliminar de la Europa League, es el único equipo de los cinco grandes campeonatos europeos que no ha fichado a nadie este verano.

"Nadie me ha venido a hablar cara a cara, a decirme si estaba bien hecha esta cosa o la otra. Yo no pido nada", destacó Poyet que ya no había sido escuchado por sus dirigentes después de su llegada.

A principios de julio, el entrenador había dicho, en vano, que quería mantener a los dos jugadores que habían regresado tras estar cedidos, el centrocampista Souahilo Meité y el atacante danés Martin Braithwaite.

En cuanto a la venta en el futuro del Girondins al grupo americano GACP, quien podría acelerar el mercado del club , Poyet lanzó balones fuera.

"No lo sé. Si quieres, puedo hablar con Ulrich (Ramé, director deportivo) porque él está a cargo del mercado", respondió.

"A mi no me gusta que las informaciones salgan en la prensa porque el jugador es más caro después, y otros clubs dirán 'Burdeos está interesado, vamos a verlo, le hacemos una oferta'. Sé que la prensa tiene mucha influencia, los agentes también, sé que ustedes necesitan noticias, es su trabajo, pero para nosotros, no es bueno porque complica mucho las cosas", valoró.

