La familia del actor Steve McQueen demanda a Ferrari

AFP 1/08/2018 - 20:46

La familia de Steve McQueen emprendió acciones judiciales contra la compañía italiana Ferrari, a la que acusa de haber utilizado indebidamente el nombre del actor estadounidense para promocionar uno de sus modelos de automóvil.

Para celebrar su septuagésimo aniversario (1947-2017), la firma del caballo negro lanzó una serie especial relacionada con modelos o personalidades icónicas asociadas con la marca.

Develada en 2016, la línea incluía un modelo llamado "The McQueen", inspirado en un Berlinetta Lusso 250 GT, del que el actor poseía un ejemplar.

En el documento de la demanda, consultado el miércoles por la AFP, la familia afirma que nunca autorizó a Ferrari a usar el nombre de Steve McQueen, quien murió prematuramente en 1980 a los 50 años.

Al usar indebidamente el nombre del actor, el fabricante italiano de automóviles "logró una cifra de negocios y unas ganancias significativas", adelantó la citación presentada el lunes en un tribunal de Los Ángeles.

Después del lanzamiento, Ferrari cambio el nombre del modelo, que ya no se llama "The McQueen" sino "The Actor", pero, argumenta la familia, continúa refiriéndose al intérprete en la descripción del automóvil.

La familia McQueen le pide a la corte que ordene a Ferrari que deje de usar el nombre del actor y proporcione cifras de ventas y ganancias de las ventas de modelos usando el nombre y la imagen de la estrella de películas como "Papillon" y "El gran escape", entre muchas otras.

Y pide que le paguen el total de esas ganancias, además de daños y perjuicios por al menos 3 millones de dólares. La compañía no respondió inmediatamente a un pedido de comentarios de la AFP.

En enero pasado, en el salón del automóvil de Detroit, el fabricante Ford presentó una edición limitada de su modelo Mustang, bautizado Mustang Bullitt por el nombre del filme "Bullitt", que fue protagonizado por Steve McQueen.

En el filme de 1968, el actor encarnó al teniente de policía Frank Bullitt, que cruzaba las calles de San Francisco en un Ford Mustang.

La edición se fabricó en acuerdo con la familia McQueen, e incluso la nieta del actor, Molly McQueen, participó en el evento de lanzamiento.

