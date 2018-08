Española Muguruza se retira de torneo de San José por lesión

AFP 1/08/2018 - 22:48

La española de origen venezolano Garbiñe Muguruza se retiró este miércoles del torneo de la WTA de San José (California) a causa de una lesión en el brazo derecho, horas antes de su primer partido.

"He estado sintiendo un poco de dolor en el brazo derecho durante un par de días y me di cuenta de que no estoy lista para jugar el partido, así que espero poder recuperarme para los próximos torneos", dijo Muguruza en un comunicado.

La española esperaba salir a las canchas duras de San José como preparación para el US Open (Grand Slam), dentro de menos de un mes en Nueva York.

Muguruza, séptima del escalafón mundial de la WTA, fue semifinalista en San José el año pasado, cuando cayó ante la eventual campeona, la estadounidense Madison Keys.

La afortunada por la salida de la ibérica es la rusa Anna Blinkova, quien se enfrentará a la bielorrusa Victoria Azarenka en un partido de segunda ronda.

La ex número uno del mundo Azarenka derrotó a Kateryna Bondarenko en tres sets en la primera ronda.

La retirada de Muguruza sigue a la salida en primera ronda de la estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 torneos de Grand Slam, que cayó ante la británica Johanna Konta con parciales de 6-1, 6-0.

Williams, sexta cabeza de serie y jugando su primer partido desde que fue derrotada en la final de Wimbledon por la alemana Angelique Kerber, sufrió en San José la derrota más clara de su carrera.

