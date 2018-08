México, cerca de récord histórico en Centrocaribes, Cuba aventaja a Colombia

Con 121 medallas de oro a dos días de la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe-2018 que se disputan en Barranquilla, México se acerca a su mejor marca histórica de 138 oros obtenidos en El Salvador-2002.

En su lucha por consolidar el segundo lugar en el medallero, Cuba se distanció de la anfitriona Colombia con 81 preseas doradas por 65 de los cafeteros, cuando aún quedan 54 oros en disputa.

La sorpresa del día vino por cuenta de la derrota del campeón olímpico de boxeo, el cubano Arlen López, a manos del guatemalteco Lester Martínez, en la categoría de 75 kilogramos.

En otros combates, Andy Cruz y Erislandy Savon obtuvieron oro para los isleños en 64 y 91 kilogramos, mientras que Yuberjen Martínez e Ingrit Valencia hicieron lo propio para Colombia en minimosca masculino y mosca femenino.

México, virtual campeón de los Juegos, conquistó todas las categorías de decathlon en disputa, ya fuera en categoría de equipos o en individual, donde Claudia Rivas y Rodrigo González fueron más rápidos que sus adversarios.

En nado sincronizado, sus compatriotas Nuria Diosdado y Karem Achach quedaron en primer lugar con 84.8667 puntos; y también subió a lo alto del podio el quinteto femenino de bolos, que permitió a la delegación azteca rebasar la marca de 115 oros obtenidos en Veracruz-2014.

En balonmano masculino, los centroamericanos derrotaron 33-32 a República Dominicana, en un disputado partido que se resolvió en los últimos instantes.

Como era de esperar, la colombiana Caterine Ibargüen dominó a sus rivales en triple salto e impuso récord con 14.92 metros para los anfitriones de la justa, mientras que Eider Arévalo triunfó en 20 kilómetros marcha con marca de 1:26:42.

Para cerrar la buena jornada de atletismo, la cafetera María Murillo lanzó su jabalina a 59.54 metros, por delante de la puertorriqueña Coraly Ortiz y la cubana Yulenmis Aguilar. "No tengo palabra para describir como me siento, para eso estuve trabajando. He sacrificado muchas cosas", dijo al micrófono de WinSports.

En cuanto a los cubanos, nuevamente arrasaron en judo y lucha con siete medallas de oro. Sin embargo, el verdadero éxito de su jornada vino por cuenta de las victorias en balonmano femenino, donde derrotaron 29-19 a Puerto Rico, y en voleibol de playa, con preseas doradas en masculino y femenino.

Colombia es anfitriona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla-2018, que acogen a más de 5.500 deportistas de 36 disciplinas diferentes.

Las justas culminan el 3 de agosto.

Cuba encabeza el medallero histórico de las justas regionales, seguida por México, Venezuela y Colombia

Medallero de Barranquilla-2018:

- Oro Plata Bronce Total

1. México 121 101 76 298

2. Cuba 81 64 60 205

3. Colombia 65 82 84 231

4. Venezuela 31 43 68 142

5. R.Dominicana 24 25 46 95

6. Guatemala 19 21 37 77

7. Puerto Rico 17 21 33 71

8. Jamaica 10 3 9 22

9. T.Tobago 8 6 13 27

10. Bahamas 4 2 1 7

11. Panamá 3 5 5 12

12. Aruba 2 1 5 8

13. Costa rica 1 6 18 25

14. El Salvador 1 5 11 17

