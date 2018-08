Bachelet rechaza de plano volver a la primera línea de la política chilena

AFP 2/08/2018 - 20:08

La expresidenta socialista, Michelle Bachelet, rechazó de plano la posibilidad de volver a la primera línea de la política chilena. "El turno hoy es de otros y otras", dijo al lanzar este jueves su nueva fundación.

Bachelet entregó en marzo pasado la presidencia de Chile al conservador Sebastián Piñera, poniendo fin a su segundo periodo al frente del gobierno. Por ley, no tendría impedimentos en postular a un tercer período presidencial en diciembre de 2021.

Su nombre es mencionado como uno de los favoritos a ocupar el cargo de Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, que se decidiría próximamente.

"Como ciudadana en esta etapa estoy buscando otras formas de estar presente, pero ya resolví que no lo haré estando en la primera línea de la discusión nacional, sino que apoyando procesos nacionales e internacionales, con conversaciones claves para Chile y donde sea necesario", dijo la exmandataria (2006-2014/2014-2018), al presentar este jueves a la prensa su nuevo 'think tank'.

"Lo he dicho hasta el infinito y lo vuelvo a repetir: no las hay (intenciones de volver a la política). Ustedes me conocen, siempre que pueda ayudar a mi país lo haré, pero el turno hoy es de otros y de otras. Es el momento que sean nuevas caras, nuevas miradas, nuevos liderazgos los que porten las banderas del cambio", agregó la mandataria, ante expartidarios y los más cercanos colaboradores de sus dos gobiernos.

La nueva fundación lleva por nombre 'Horizonte Cuidadano'. Según Bachelet, la idea es pensar en los objetivos de desarrollo sostenible delineados para 2030. Es presidida por Valentina Quiroga, exsubsecretaria de Educación de su último gobierno.

Bachelet, tras ser elegida con un 66% de los votos, abandonó el cargo con un popularidad que bordeaba el 40%.

Durante su última gestión, puso en marcha un ambicioso proyecto de reformas sociales y enfrentó un escándalo de corrupción protagonizado por su hijo mayor Sebastián Dávalos, y su nuera Natalia Compagnon, condenada recientemente por fraude al fisco.

