Seis cosas que no sabes del 'Puente Dorado' sobre manos gigantes de piedra que arrasa en Instragram

Se inauguró hace dos meses

Las colinas de Bá Ná en Vietnam estrenan un puente que no ha deja indiferente a ningún visitante. Seguro que has podido ver este puente en diferentes publicaciones en redes sociales. Sin embargo, hay seis cuestiones sobre el 'Puente Dorado', que sostienen dos manos gigantes de piedra, que seguro que no has podido saber a través de las redes sociales sobre esta maravilla arquitectónica inigualable.

1. Puente Dorado

En vietnamita se llama 'Cau Vang' que significa puente dorado porque se supone que las manos que lo sujetan son las manos de los dioses que te trasladan por un camino divino. Además su color recuerda al de esta material.

2. Francia tiene mucho que ver

Quizá no en la construcción de este puente en sí, pero Francia está muy presente en la ciudad Da Nang en la que se acaba de inaugurar este puente único en el mundo. La ciudad fue fundada por ciudadanos franceses en 1919 y claro de todos es conocido el buen gusto francés por la arquitectura singular, para muestra la Torre Eiffel que nació como un reclamo de la Expo de 1889 y se quedó como símbolo nacional.

3. Medidas de vértigo

Este puente puede que no sea de los más largo, son solo 150 metros pero nos eleva a 400 metros de altura entre las colinas y al atravesarlo la neblina crea un ambiente fantasmal que unido a las manos de los dioses sobrecoge y admira a los visitantes.

4. Un golpe de mano

Las manos que sujetan el puente fueron esculpidas y después envejecidas para darles un aspecto más natural. Sin duda, han conseguido el efecto deseado ya que parece que las manos surgen de la montaña para sostener a los visitantes y no que se hayan creado a tal efecto. Un milagro naturalmente de la arquitectura moderna. La idea es la de los dioses sosteniendo un hilo dorado que simboliza nuestra vida.

5. El destino

El puente entre las colinas es el camino hasta un tesoro escondido en el bosque. Los visitantes, después de transitar por el 'camino dorado' llegarán a una recreación de un pueblo francés del siglo XIX en el que encontraran una catedral. Réplica de las viviendas y jardines de los altos mandatarios que fundaron la ciudad hace dos siglos.

Además también podrán visitar un museo de cera y saludar a Lady Gaga y Michael Jordan, al menos en su versión de cera.

6. Llamar la atención es la moda local

En Da Nang está el teleférico que ostenta el record Guiness de ser el más largo sin interrupciones con 5,8 km de extensión. Casi 6 km entre las brumas de estás colinas que con el añadido de este puente se han convertido en una visita inolvidable.