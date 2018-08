Guardiola dice que el miedo al fracaso le lleva al éxito

Pep Guardiola reveló que el miedo al fracaso es la fuerza que le ha llevado al éxito en el Barcelona, el Bayern de Múnich y ahora en el Mánchester City, equipo con el que prepara su tercera temporada en la Premier League.

El técnico catalán, de 47 años, aspira a ser el primer técnico en revalidar el título de la Premier desde Alex Ferguson en 2009, después de que en la pasada campaña el City rompiese varios récords.

En la previa de la disputa de la Community Shield con el Chelsea, Guardiola sorprendió al asegurar que lo que le motiva realmente es el miedo a perder, más que la alegría por el triunfo.

"Estoy listo, estoy listo", declaró Guardiola ante la defensa del título. "Por mi parte, los jugadores no deben estar preocupados. Estoy listo para la lucha otra vez".

"El miedo a perder partidos es lo que me da hambre otra vez. No me gusta el sentimiento de perder partidos", añadió.

"No es bueno para ningún entrenador del mundo, por lo que todos los entrenadores del mundo tratan de evitar ese sentimiento cuando pierdes un partido".

"Te sientes culpable, te sientes mal, tu vida privada no es buena, la relación con los jugadores no es buena y por eso es por lo que debes evitarlo. Simplemente con el miedo a perder un partido... te da hambre (para volver a ganar)", explicó.

Nunca antes el técnico catalán se había abierto de esa manera a los periodistas ingleses, lo que podría ser también un cambio en su estrategia comunicativa ante el inminente y esperado estreno de un documental en Amazon que contará la exitosa pasada temporada.

En un extracto ya filtrado, se puede ver a Guardiola reprender a sus jugadores, diciéndoles que "a veces podéis jugar mejor cuando me odiáis".

Una técnica de entrenador que Guardiola precisó en la previa del choque ante el Chelsea. "A veces dices cosas en el camerino que después, en frío, puedes analizar de forma diferente".

"Algunos jugadores necesitan cariño y cercanía para dar lo mejor de sí mismos. Otras veces, cuando no les hablas es cuando rinden mejor. Cada uno es completamente diferente", añadió.

"Otros juegan mejor cuando están enfadados con su entrenador o con sus decisiones o porque les ha gritado. Lo importante es que jueguen mejor, no sus relaciones con el técnico".

