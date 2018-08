Santi Cazorla ficha por el Villarreal (prensa)

AFP 7/08/2018 - 10:51

El centrocampista Santi Cazorla ha superado el periodo de prueba en esta pretemporada con el Villarreal y jugará la próxima campaña con el 'Submarino Amarillo', asegura este martes la prensa española.

"A sus 33 años, firma por una temporada con opción a una segunda", publicó este martes el diario deportivo Marca.

"El centrocampista asturiano llegó a un acuerdo para jugar este curso con el club 'groguet' tras superar con éxito el periodo de prueba", aseguró el diario catalán Sport.

El Villarreal había anunciado a principios de junio la vuelta de Cazorla, de baja desde que sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles en 2016, a su club de formación, para hacer la pretemporada e intentar volver a jugar al fútbol profesional.

Operado en ocho ocasiones en casi dos años, el jugador sufrió una infección en el tendón e incluso se llegó a temer que fuera necesaria una amputación.

El club todavía no ha publicado nada oficialmente, pero en su página web avanza que el "celebrará una presentación estelar jueves 9 de agosto en el estadio de la Cerámica", lo que apunta a la oficialización del fichaje de Cazorla.

El jugador asturiano, que finalizó contrato con el Arsenal (2012-2018), había jugado su último partido con el club inglés en octubre de 2016 en la goleada del Arsenal al Ludogorets en la Liga de Campeones.

Cazorla volvió a calzarse las botas en un partido el pasado 18 de julio en un encuentro amistoso del Villarreal contra el Hércules que finalizó con empate 1-1.

"Volver a sentirse futbolista es muy especial. Sin duda, me quedo con el cariño de la gente durante todo este periodo. La afición me ha dado fuerzas y me ha acompañado en los momentos difíciles", dijo entonces el jugador a los medios del Villarreal.

El emblemático Cazorla jugó en el Villarreal entre 2003 y 2011 (241 partidos, 34 goles), con un paréntesis en el curso 2006-2007, cuando estuvo cedido al Recreativo de Huelva.

Exinternacional español, de 33 años, formó parte de los equipos que conquistaron las ediciones de 2008 y 2012 de la Eurocopa.

gr/am