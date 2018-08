Unas 2.000 personas conmemoran en Birmania 30º aniversario de revuelta de 1988

Unas 2.000 personas, principalmente exestudiantes y exmilitantes, se congregaron este miércoles en Rangún para conmemorar el 30º aniversario de la revuelta popular de 1988 reprimida por los militares, constató AFP.

El encuentro tuvo lugar dentro del perímetro de la universidad de Rangún, cuyas puertas estaban decoradas para la ocasión con la bandera roja con el dibujo de un pavo real, emblema del movimiento de protesta de hace treinta años.

En marzo de 1988 se registraron manifestaciones pacíficas en el país para protestar contra el declive de la situación económica y la represión de la junta militar.

El 8 de agosto de ese año se organizó una huelga general con manifestaciones en las calles en las que participaron miles de birmanos, estudiantes, obreros, las minorías étnica y monjes.

Las Fuerzas Armadas dispararon contra la multitud. Centenares de personas murieron y miles fueron detenidas.

Fue en ese movimiento de protesta que Aung San Suu Kyi, quien había regresado de Gran Bretaña porque su madre estaba enferma, se convirtió en el símbolo de la lucha contra la junta militar.

Aung San Suu Kyi, que desde abril dirige el Poder Ejecutivo birmano luego de que su partido (Liga Nacional para la Democracia, LND)se impusiera en las elecciones, estuvo quince años bajo arresto domiciliario y fue galardonada con el premio Nobel de la Paz.

"No me gusta el gobierno de la LND ya que no tiene la capacidad para dirigir el país y no cumplió sus promesas. Pero tampoco me gustan los militares. Es por ello que vine a apoyar a los estudiantes", declaró a AFP Cho Aye, de 71 años, un asistente a la manifestación.

Pocos en Birmania creen que pueda haber un cambio de gobierno en las próximas elecciones legislativas de 2020.

