EEUU creará una Fuerza Espacial militar, anuncia el vicepresidente Pence

AFP 9/08/2018 - 17:15

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, anunció el jueves la creación de una Fuerza Espacial militar, anhelada por el presidente Donald Trump, que buscará asegurar que el país "domine el espacio".

"Ha llegado el momento de escribir el próximo gran capítulo de la historia de nuestras fuerzas armadas, de prepararse para el próximo campo de batalla adonde se convocará a los mejores y más valientes estadounidenses para disuadir y vencer una nueva generación de amenazas a nuestra gente, a nuestra nación", dijo Pence en un discurso en el Pentágono.

"Ha llegado la hora de crear la Fuerza Espacial de Estados Unidos", agregó.

Señaló que se está trabajando en los preparativos para hacer que esta fuerza espacial sea la sexta rama de las Fuerzas Armadas, junto con el Ejército (US Army), la Fuerza Aérea (US Air Force), la Marina (US Navy), el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera, como propuso el presidente de Estados Unidos en mayo.

"Para defender a Estados Unidos, una simple presencia en el espacio no es suficiente, debemos dominar el espacio", dijo entonces.

El espacio está actualmente bajo la responsabilidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La creación de una nueva rama militar tiene que recibir el visto bueno del Congreso. Pence sostuvo que el proceso se hará por etapas, con el objetivo de crear esta sexta fuerza para 2020.

El vicepresidente pidió al Congreso que apruebe un presupuesto adicional de 8.000 millones de dólares en los próximos cinco años.

