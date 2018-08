Pogba está "feliz" según Mourinho y se va a quedar, según el club

AFP 9/08/2018 - 23:26

El campeón del mundo Paul Pogba se va a quedar en el Manchester United, afirmó este jueves un alto dirigente de los 'Red Devils', mientras que su entrenador José Mourinho explicó que el francés está "feliz" y tiene "el deseo de trabajar" con el club, a pesar de los rumores de una voluntad de marcharse al Barcelona.

Según la prensa británica, disgustado por su tensa relación con su entrenador y de su papel en los 'Red Devils', el francés (25 años), quien regresó el lunes a los entrenamientos, vería con buenos ojos la opción de fichar por el Barça. Pero no irá a ninguna parte, confirmó una fuente en el seno de la dirección del club.

"Mi impresión es que él llegó el lunes, feliz, orgulloso, con el deseo de trabajar", declaró Mourinho este jueves en la conferencia de prensa antes del partido de apertura de la Premier League, este viernes contra el Leicester.

"Trabajó verdaderamente bien el lunes, el martes y el miércoles. Es uno de los jugadores con los que yo debo hablar para ver cómo se siente físicamente y mentalmente. Pero será la misma conversación con Young, Fellaini y Lingard (todos los que regresaron tarde debido al Mundial)", precisó el portugués.

Mourinho quiere "saber cómo se sienten físicamente y mentalmente para tratar de ayudar" al equipo, "durante 10 minutos, 20 minutos o media hora. No tenemos muchas soluciones", lamentó el técnico, quien cuenta con numerosos lesionados en este inicio de la temporada (Romero,Valencia, Dalot, Rojo, Matic y Herrera).

- Martial -

El 'Special One' también apaciguó su relación con Anthony Martial, cuya pretemporada fue perturbada por el nacimiento de su segundo hijo. La ausencia del jugador en el último amistoso contra el Bayern de Múnich el pasado fin de semana, no fue una sanción, insistió su entrenador.

"Estuvo durante nueve días de preparación sin entrenarse, sin fútbol, absolutamente nada. Forma parte del grupo de jugadores que no han tenido pretemporada, es así de simple", comentó Mourinho. "Vosotros intentáis montar un caso y no hay caso. Durante nueve días, no se entrenó. Por lo tanto tuvo que volver a empezar. Cuando tú estás nueve días sin entrenarte ni un minuto, vuelves para atrás. No hay más historia", explicó.

Al igual que Pogba, Martial no se marchará a ninguna parte, precisó la mismo fuente desde la dirección del club.

"Me gustan mis jugadores, me gusta trabajar con mis jugadores", afirmó Mourinho. "Una mentira repetida 1.000 veces sigue siendo una mentira, pero la percepción de la gente es que es verdad. Cuando tú repites 1.000 veces que mi relación con los jugadores no es buena, es una mentira, repetida 1.000 veces, pero sigue siendo una mentira".

"Me gustan mis jugadores y me gusta el equipo. Voy a disfrutar de esta temporada", concluyó el portugués, quien va a iniciar su tercera campaña en Mánchester.

