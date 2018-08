Puerto Rico admite que más de 1.400 personas murieron por el huracán 'María' y no 64, la cifra oficial

Hombre, Torra, pues yo veo mucho más razonable que, ya que eres el presidente de la "Cheneralidad de Caca-luña", pues que hagas de presidente. El presidente de todos los catalanes (independentistas y no independentistas).



Tú no estás de presidente para calentar la silla. Métete en la cabeza que Cataluña es España y lo seguirá siendo hasta el final de la Vida Eterna.



Desde que llegaste, lo único que has hecho es el payaso. Si no quieres ser un presidente normal, como Dios manda, pues, entonces, vete a trabajar a un circo.