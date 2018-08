Congreso estudia quitar nacionalidad chilena "por gracia" al arzobispo de Santiago

AFP 10/08/2018 - 18:51

El Congreso chileno estudia quitarle la "nacionalidad por gracia" otorgada en 2006 al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, citado a declarar como imputado de encubrir abusos sexuales de otros sacerdotes.

La iniciativa legal fue revisada por la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía en su última sesión, según informó la oficina de prensa del Senado este viernes.

La nacionalidad "se le otorgó por el aporte que había hecho al país desde su rol como religioso, principalmente en materias de educación. Ahora sabemos que esto no es efectivo porque no apoyó a los menores", dijo la senadora opositora Ximena Rincón.

"Me parece que no se le puede quitar la nacionalidad mientras la persona no sea condenada", planteó por su parte el senador oficialista Iván Moreira.

Ezzati, nacido en Italia, fue citado por la Fiscalía de la ciudad de Rancagua (80 km al sur de Santiago) para declarar como imputado por el delito de encubrimiento, en el marco de las investigaciones por abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica chilena, que vive sus horas más bajas tras una ola de denuncias de abusos sexuales a menores.

Hasta el momento, 73 personas son investigadas judicialmente en 38 indagaciones en curso que afectan a 104 víctimas, la mayoría de ellas menores de edad en el momento de cometerse los hechos.

Según la Conferencia Episcopal, 43 religiosos y un diácono han sido suspendidos por la justicia civil (18) y por la canónica (25), aunque no precisa el periodo de tiempo.

Según, un sondeo del Instituto Cadem, el 96% de los chilenos considera que la institución protege a los curas acusados de abusos sexuales y el 83% piensa que el clero no es ni honesto ni transparente.

