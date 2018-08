Colombia impulsará presión internacional frente a Venezuela

AFP 10/08/2018 - 20:52

Colombia se empeñará en buscar una "gran coalición democrática internacional" para que Venezuela elija libremente el "gobierno que desee tener", afirmó este viernes el flamante canciller, Carlos Holmes Trujillo.

El diplomático fijó la política del recién posesionado gobierno de Iván Duque frente a la administración de Nicolás Maduro, a la que el mandatario tachó en el pasado de "dictadura".

"Vamos a continuar buscando el fortalecimiento de una gran coalición democrática internacional que actúe en forma coordinada y eficaz, con el fin de que el hermano pueblo de Venezuela pueda escoger, en procesos libres, transparentes y con plenas garantías, el gobierno que desee tener", señaló el canciller.

Duque, quien asumió el poder el martes en reemplazo de Juan Manuel Santos, heredó unas relaciones prácticamente congeladas con Venezuela.

En su discurso de posesión, afirmó que promoverá "la defensa de los valores democráticos" y el rechazo y denuncia de "cualquier forma de dictadura en el continente americano".

Los dos países, que comparten una convulsa frontera de 2.200 km, pasan por un periodo de alta tensión diplomática, a raíz de acusaciones mutuas entre los gobiernos.

Holmes Trujillo insistió en el reclamo al gobierno de Maduro para que "no sirva de refugio a grupos terroristas", en alusión tácita a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Inteligencia militar colombiana ha denunciado en varias ocasiones que los jefes de ese grupo están en Venezuela, mientras su delegación en La Habana espera las definiciones del gobierno de Duque frente a las conversaciones de paz que venía sosteniendo con Santos.

De otro lado, el canciller evitó anticipar la respuesta que dará el gobierno sobre la orden de detención internacional contra el diputado opositor Julio Borges.

El miércoles Borges habló con la AFP en Bogotá, a propósito de la decisión del oficialismo venezolano de despojarlo de la inmunidad y procesarlo por su supuesta vinculación con un complot contra Maduro para asesinarlo mediante drones explosivos.

"Me siento seguro en Colombia, me siento agradecido. El acto que sucedió no existe políticamente ni legalmente", reaccionó Borges.

Este viernes el gobierno de Venezuela aseguró que pidió a Interpol emitir una circular roja contra Borges.

Maduro asegura que detrás del plan para matarlo está el expresidente Santos, quien al igual que gran parte de la comunidad internacional desconoció por "ilegítima" su reelección el pasado 20 de mayo.

