Valverde evita pronunciarse sobre una posible salida de Dembélé

AFP 11/08/2018 - 18:29

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, evitó este sábado pronunciarse sobre una eventual salida del extremo francés Ousmane Dembélé del Barcelona, pero recordó que "cuento con él".

"No sé si hay opción o no hay opción (de que salga), soy el entrenador y cuento con él, no estoy pensando que vaya a perder a ningún jugador", afirmó Valverde en la rueda de prensa previa al partido de la Supercopa de España el domingo contra el Sevilla en Tánger (Marruecos).

"Pensamos que tenemos una plantilla y contamos con los jugadores que tenemos aquí, no estoy pensando en que salgan jugadores", insistió Valverde.

En las últimas horas, la prensa española ha publicado el supuesto interés del París Saint Germain por Dembélé, afirmando que el Barça podría ser receptivo en función de la oferta.

"El club azulgrana no quiere poner en el mercado al francés sino que cuenta con él", afirma este sábado el rotativo barcelonés Mundo Deportivo, que matiza que "si el PSG o otro club envían una oferta acorde a su precio de mercado se estudiará".

Mientras, Dembélé, tras proclamarse campeón del mundo con Francia, acortó sus vacaciones para reincorporarse al equipo azulgrana.

