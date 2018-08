El Sevilla amenaza al Barcelona por la alineación indebida de extracomunitarios

AFP 12/08/2018 - 10:57

El Sevilla contempla emprender acciones legales en contra del Barcelona en el caso de que alinee más de tres jugadores extracomunitarios en la final de la Supercopa de España de este domingo, anunció el club en un comunicado.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó el sábado de que en la final de la Supercopa, que se celebra este domingo en Tánger, Marruecos, no habrá ninguna limitación en la alineación de los jugadores no comunitarios (de fuera de la Unión Europea), al no tratarse de una competición profesional.

No obstante, la reglamentación de la Liga española solo permite jugar a tres jugadores extracomunitarios en un mismo equipo.

Por este motivo, el Sevilla amenazó con denunciar al Barça por alineación indebida en el caso de que haga jugar a más de tres extracomunitarios en la final de la Supercopa de España.

"El Sevilla FC está sorprendido por el comunicado de la RFEF a 24h de la Supercopa", aseguró en su comunicado.

La RFEF "afirma que podrán inscribirse todos los extracomunitarios que se quiera, pese a que en su última circular para la temporada 18/19 quedó claro que solo podían ser tres sin excepción según competición", denunció el equipo andaluz.

"El departamento jurídico del club está estudiando este asunto y si el FC Barcelona alinease a más de tres jugadores extracomunitarios, presentaría la oportuna reclamación por posible alineación indebida", amenazó el Sevilla.

Tras las incorporaciones de los brasileños Arthur y Malcom y del chileno Arturo Vidal, el Barcelona cuenta con cinco jugadores extracomunitarios en su plantilla.

El defensa brasileño Marlon está descartado por el entrenador Ernesto Valverde. Pero el equipo azulgrana sí que contaba con alinear al brasileño Philippe Coutinho.

Coutinho consiguió esta semana la nacionalidad portuguesa a través de su esposa, que dispone de la nacionalidad lusa. Pero el mediapunta brasileño todavía no recibió el pasaporte.

jc/eb/es