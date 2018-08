"El Barça ha sabido ser campeón", dice Machín

AFP 12/08/2018 - 23:57

El técnico del Sevilla, Pablo Machín, aseguró este domingo tras perder 2-1 en la Supercopa de España ante el Barcelona, que el equipo azulgrana "una vez más ha sabido ser campeón" y lamentó el penal fallado en el último minuto.

"Si hubiéramos metido ese penalti, hubiéramos tenido muchas posibilidades en la prórroga porque cuando metes en el último minuto, luego hay un plus de motivación que nos podría haber hecho ganar", dijo Machín en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el estadio de Tánger (Marruecos).

"Cuando te enfrentas a superequipos como el Barcelona, lo primero que tienes que hacer es competir, aprovechar todas tus armas para ponérselo difícil al rival, lo hemos hecho, hemos estado por delante mucho tiempo", dijo Machín.

"Pero, el Barça una vez más ha sabido ser campeón en estas finales", dijo Machín,

"Lo que no queríamos era ponérselo fácil al Barça", pero "no hay que olvidar que el Barcelona ha estado francamente bien, muchos de sus futbolistas no tenían mucho ritmo, pero son pura sangres y al final nunca dejan de competir", concluyó.

