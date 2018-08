Exfuncionaria de la Casa Blanca divulga grabación de su despido

AFP 13/08/2018 - 3:09

Una exfuncionaria de la Casa Blanca, que escribió un libro de memorias sobre el tiempo que sirvió bajo el presidente Donald Trump, divulgó el domingo un audio secreto sobre su despido a cargo de John Kelly, el secretario de la Casa Blanca.

Omarosa Manigault Newman dijo que decidió divulgar la grabación secreta de John Kelly en la Sala de Situación -que marca una violación de los protocolos de seguridad- y grabó conversaciones con Trump porque "esta es una Casa Blanca en la que todo el mundo miente".

Se supone que la Sala de Situación de la Casa Blanca es de alta seguridad y los dispositivos electrónicos están prohibidos allí, pero no quedó inmediatamente claro si Manigault Newman enfrentará problemas legales por la divulgación de la grabación.

En la cinta, que Manigault Newman dice haber registrado en 2017, una voz que según ella pertenece a Kelly, alega que "importantes problemas de integridad" lo impulsaron a despedirla.

"Me llevan a la Sala de Situación, las puertas están trancadas, me dicen que no puedo irme y comienzan a amenazarme, a asustarme, a ponerme bajo presión", dijo en una entrevista con la cadena NBC, donde presentó la grabación.

"Me protegí porque esta es una Casa Blanca en la que todo el mundo miente. El presidente le miente al pueblo estadounidense, (la portavoz) Sarah Huckabee se para ante todo el país y miente todos los días. Tienes que tener tu propio respaldo o de lo contrario mirarás hacia atrás y tendrás 17 cuchillos en tu espalda", aseveró.

Asimismo, pidió a la Casa Blanca que liberara su archivo personal para limpiar su nombre.

La Presidencia reaccionó con enojo al accionar de Manigault Newman. "La sola idea de que un miembro del personal introdujera un dispositivo de grabación en la Sala de Situación (...) muestra una descarada indiferencia hacia nuestra seguridad nacional", dijo Sarah Huckabee Sanders en un comunicado.

Y agregó que "alardear de ello en la televisión nacional prueba aún más la falta de carácter e integridad de esta exempleada de la Casa Blanca despechada".

Manigault Newman, de raza negra, escribió en sus incendiarias memorias "Unhinged" que Trump fue sorprendido pronunciando "varias veces" con micrófono abierto la palabra "nigger" (forma peyorativa de referirse a los negros) durante la realización de su exitoso programa televisivo "The Apprentice", antes de su carrera presidencial en 2016; y que hay grabaciones que lo prueban.

oh/ska/llu