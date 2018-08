Nadal no participará en Masters 1000 de Cincinnati tras ganar en Toronto

AFP 13/08/2018 - 3:11

El español Rafael Nadal anunció este domingo que no participará en el Masters 1000 de Cincinnati, que arranca el lunes, apenas unas horas después de ganar el torneo de Toronto.

Nadal, número uno del mundo, explicó su decisión por motivos personales, a dos semanas para que dé comienzo el Abierto de Estados Unidos.

"Lamento anunciar que no jugaré en Cincinnati este año. No hay otra razón que cuidar de mi cuerpo e intentar estar tan sano como me encuentro ahora", dijo horas después de imponerse en el Masters 1000 de Toronto al ganar en la final al griego Stefanos Tsitsipas.

"Le estoy muy agradecido a mi amigo Andre Silva, el director del torneo de Cincinnati, con quien he hablado por teléfono y ha entendido la situación. Estoy seguro de que el torneo será un éxito y le deseo a él y a su equipo lo mejor", añadió.

Su ausencia dejará como primer sembrado al suizo Roger Federer, quien hizo la apuesta contraria y decidió no jugar en Toronto para centrar sus esfuerzos en Cincinnati, donde ha ganado en ocho ocasiones.

Nadal se impuso este domingo en sets corridos de 6-2, 7-6 (7/4) al griego Tsitsipas, la auténtica sensación del circuito luego de eliminar en Canadá a cuatro jugadores del Top-Ten.

Con esa victoria, el español sumó el 80º título de su carrera deportiva y amplió su récord de esta temporada a 40 victorias por únicamente tres derrotas, con cinco triunfos en las cinco finales que ha disputado.

El originario de Mallorca arrancaba así de manera inmejorable su preparación en pista dura y, de cara al próximo Abierto de Estados Unidos, del 27 de agosto al 9 de septiembre, prefirió descansar en lugar de jugar un segundo Masters 1000 en dos semanas.

