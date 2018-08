Una avioneta aterriza de emergencia en plena autopista de Oakland

El vídeo no deja duda sobre la pericia del piloto que realizó un aterrizaje de emergencia en plena autopista. Los conductores que circulaban por la vía no podían creerse lo que estaban viendo. Por suerte, un grupo de amigos iba grabando el tráfico y han compartido las imágenes a través de Twitter.

"¡Os lo dije! ¡Ese tipo volaba muy bajo!", es la exclamación que se oye en al inicio de la impactante secuencia. Una avioneta con varios pasajeros tuvo que hacer una aterrizaje de emergencia y las escenas han dejado anonadados a todos los habitantes de Oakland, California, lugar del suceso.

Drivers near Oakland, California were stunned when a small plane made an emergency landing on I-580. Both the pilot and passenger are OK, and no injuries were reported on the ground. https://t.co/Si6mS9xgbv pic.twitter.com/sSeilwPyIB