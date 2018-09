Un avión de Emirates, en cuarentena en Nueva York por 10 pasajeros enfermos

Un avión procedente de Dubai fue puesto hoy en cuarentena en el aeropuerto JFK de Nueva York después de que una decena de pasajeros se sintiesen enfermos, según informaron medios locales que en un principio hablaban de 100 pasajeros enfermos.

El vuelo, de la compañía Emirates, aterrizó alrededor de las 9.10 hora local (13.10 GMT) con unas 500 personas a bordo.

Agentes de policía y expertos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) estaban esperando al avión pues habían sido informados por la aerolínea de los síntomas que sufrían numerosos pasajeros.

Los servicios de emergencias también están presentes con un importante despliegue de ambulancias para atender a los enfermos.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.