Al menos tres fallecidos en un tiroteo en el centro de Cincinnati

Al menos tres personas han muerto este jueves a causa de un tiroteo registrado en el centro de la localidad estadounidense de Cincinnati, según ha confirmado la Policía local, que ha indicado que el responsable también ha muerto en el suceso.

La Policía ha señalado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Twitter que el suceso se ha saldado además con cinco personas heridas. "Tres o cuatro agentes respondieron y se enfrentaron al tirador", ha agregado.

@CincyPD UPDATE: active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. Call received at 9:10am. Five victims injured, three dead. Suspect is dead. Three or four officers responded and engaged the shooter. pic.twitter.com/AlRP6wTANw