Pussy Riot denuncia el supuesto envenenamiento de uno de sus miembros

El activista ruso Piotr Verzilov, miembro del grupo Pussy Riot, se encuentra en estado grave. "Creemos que ha sido envenenado", ha informado el grupo, que saltó a la fama en 2012 por protestar en un templo religioso contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Verzilov, de 30 años, fue detenido tras interrumpir en julio junto a otras tres compañeras de Pussy Riot la final del Mundial de fútbol en Moscú. Además, también participa en el portal de noticias Mediazona, en el que se denuncian violaciones de Derechos Humanos dentro del sistema penitenciario.

Our friend, brother, comrade Petr Verzilov is in reanimation. His life is in danger. We think that he was poisoned. https://t.co/BYVl4rir1a