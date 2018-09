La pizza diseñada por el ejército de EEUU que dura 36 meses 'fresca' en condiciones extremas

Se incluye entre las opciones de comida lista para comer en zona de combate

"Pizza y cerveza" eran los dos artículos que más añoraban los militares en sus misiones

Forma parte de las políticas del gobierno para mantener la moral de las tropas

Solo unos pocos han podido degustar el M.R.E Pizza. Foto: US Army

Las raciones de provisión, no suelen ser muy apetecibles, no son ni de lejos de restaurante con estrella o similares al guiso casero pero cumplen con objetivo. Su función está clara: nutrir a los soldados en zona hostil.

En el ejército estadounidense se le llama por sus siglas M.R.E (Meal Ready to Eat) que al menos dan una idea clara de lo que son 'Comida Lista para Comer, claro que la tropa ha hecho su interpretación propia y, familiarmente, lo llama 'Meal Refused by Everyone', algo como la comida que todos rechazamos. Cumple con lo básico alimenta pero olvida ser apetecible y sabrosa, lujos innecesarios en zona de combate, al menos 'a priori'.

Sin embargo, en el mundo del aprovisionamiento de las tropas también se evoluciona y se trata de hacer la dura experiencia lo más agradable posible. Hace muchos años ya que las primeras viandas listas para comer que se proporcionaban a los soldados estaban básicamente elaboradas a base de "carne misteriosa" y "guisos innombrables". Una comida tan poco apetitosa que los soldados en ocasiones preferían no comer.

Si hay algo vital para el combate es la moral de las tropas, desde época romana –o inclusive mucho antes- mantener el optimismo y la moral alta es clave para ganar una batalla. Por ello, el ejército de EEUU. ha hecho un gran esfuerzo e invertido recursos en mejorar la alimentación y con ella los M.R.E. Ahora, tres años de investigación por parte de técnicos en alimentación ha dado sus frutos y han logrado conseguir el santo grial de las raciones de provisión, la que demandaban las tropas: El M.R.E. pizza.

Ahora, todas las bases estadounidenses del mundo –cuentan con bases compartidas en varios países, incluida España- pueden ofrecer hasta 24 nuevas opciones de alimentación en forma de raciones listas para comer en combate. Incluido el M.R.E Pizza que lo conforma un porción, algo escasa quizá, de algo menos de 13 cm de largo y ocho de ancho que aseguran sigue la receta de pizza siciliana, salpicado de pepperoni y con queso mozzarella, claro que viene sellado en una bolsa de color caqui que hace que permanezca 'fresca' hasta 36 meses, tiempo obligado legalmente por el ejército para todos sus M.R.E., cuestión que le resta glamour y hace que no entre tanto por los ojos.

Ración de provisión en combate del ejército de tierra de EEUU. Foto: US Army

No parece una pizza convencional, claro que tampoco lo es y las condiciones en las que se va a cosumir poco o nada tienen que ver con una tarde de superbawl con familia o amigos.

Es una comida lista para comer sin cocinar que dura tres años almacenada, aguanta en lugares húmedos, a pleno sol o frío intenso como en los polos, sobrevive a ataques de insectos y por supuesto puede ser lanzada en paracaídas desde grandes alturas sin alterarse. Y todo esto además sin esperar a que llegue el repartidor.

20 años para dar con la fórmula ideal

Es una orden de las más altas instancias, La Army's Combat Feeding Directorate (algo así como la dirección de alimentación en combate) con sede en la Natick Soldier Systems Center a las afueras de la ciudad de Boston, ha invertido 20 años en elaborar la pizza perfecta para que los soldados la disfruten en zona de guerra. Han sido miles de pruebas hasta lograr una versión que poder empezar a ofrecer a la tropa. El M.R.E Pizza es más que un objetivo conseguido para los tecnólogos alimentarios, es la materialización de un cambio en la vida militar.

El problema se detectó durante la primera Guerra del Golfo, los mandos vieron que los paquetes marrones, en los que se preservan los alimentos, y la poca variedad de los M.R.E. aburrían y podían suponer un problema de moral para las tropas. Al finalizar el conflicto, el general Colin Powell, jefe del Estado Mayor, convocó al jefe de la Dirección de Alimentación de Combate y le dio una orden clara, directa y en una palabra: "Arréglalo".

La dirección respondió lo solucionó ideando una nueva estrategia de escucha activa de las necesidades del soldados. Envió tecnólogos de los alimentos al frente a indagar qué querían las tropas. Además estos científicos indagaron en las costumbres e incluso hurgaron en los desperdicios de la soldadesca para averiguar de qué se alimentaban realmente.

Se amplió la oferta, incluyendo opciones vegetarianas. Foto: US Army

Escuchar a la tropa dio como resultado que se eliminaran ciertos alimentos que incluso rayaban en lo supersticioso porque, si bien pasaron los test de sabor, algunos soldados consideraban que daban mala suerte. Además se duplicaron las recetas ofrecidas incluyendo opciones vegetarianas. Sin embargo, la tropa seguía teniendo claro lo que más echaban en falta en el frente "pizza y cerveza". La cerveza era un imposible pero la pizza un reto. Tras años tratando de dar con la fórmula perfecta por fin las tropas podrán disfrutar de una pizza en cualquier punto del planeta.

¿Cómo sabe la pizza de los packs M.R.E.?

Solo un reducido número de soldados han probado esta pizza diseñada para consumirse en el frente,aunque es posible comprarla online y algunos civiles curiosos la demandan e incluso han realizado 'unboxings' y catas en Youtube asegurando que "no está mal",y comparándola con la pizza de los comedores escolares.

Un portavoz de la Dirección de Alimentación, David Acetta, justificó el sabor diciendo que "hay que recordar que están diseñadas para consumirse en momentos en los que estás agotado, puede que mojado, tengas frío y mucha hambre" aseguro que "saben mejor entonces".

Para la opinión de un experto independiente, The New York Times recurrió a Jeff Pond, el chef de 'Area Four', una de las pizzerías artesanales más famosas de Boston. La la ración de provisión fue presentada al Sr. Pond en un plato de la cocina de su restaurante en el que acostumbran a dejar reposar la masa antes de extirarla de manera tradicional y acompañarla de salsas gourmet e ingredientes de gran calidad.

El chef aseguró que "existe la filosofía de que ninguna pizza es mala", mirando la bolsa de plástico caqui con suspicacia, mientras masticaba la pizza del ejército aseguró que le era "familia" bastante similar a "una pizza congelada de su infacia" y aseguró que realmente "diseñar una pizza tan duradera" era un trabajo más complicado que el suyo cocinando pizzas para comer en el momento y felicitó a los creadores, asegurando que "es genial que se hayan preocupado tanto para satisfacer el deseo de comer pizza de los soldados en el frente"

Los ejércitos marchan sobre los estómagos de su tropa

Los M.R.E son una dieta completa de 1.200 calorías embolsados para su uso. Incluye aperitivos, postres e incluso chicle y café instantáneo, además de calentadores sin llama y algunos artículos fundamentales como papel higiénico.

Aunque siempre han tratado de ser completos, nunca han sido del gusto de todos. En 1980 estas comidas embolsadas sustituyeron a la clásica comida enlatada –que aún emplea el ejército español- y que constituyó el sustento básico de las tropas en guerras como de la de Vietnam.

La comida de combate siempre ha estado en el punto de mira, numerosos generales han hecho suya la máxima de que "los ejércitos marchan sobre los estómagos de su tropa" para que se tratase de mejorar la alimentación en zona de guerra. Evolución que comenzó a darse precisamente en conflictos del siglo XX, cuando se pasó de suministrar carne seca como base de la dieta de los soldados a habas con jamón y otras recetas más elaboradas y sabrosas. Algo que sorprendió a los militares de aquella época acostumbrados a una alimentación espartana.

Apoyo a las familias

Desde los años 70 se inició un fuerte cambio en la vida castrense, la pizza es solo la punta del iceberg. La necesidad de reclutar a jóvenes voluntarios ha requerido un esfuerzo por parte de los mandos y las autoridades para crear un apoyo económico y social con el que contrarrestar los esfuerzos que se requieren a sus tropas sus familias.

Se trata de conseguir que el esfuerzo y el sacrificio se vean recompensados y valorados por la sociedad de EEUU.

El ejército de Estados Unidos ofrece cuidados infantiles y además trata de implementar políticas que contribuyan a la conciliación familiar. Además otorga becas y ayudas al estudio para que su personal pueda continuar su formación. También ha mejorado las casas del personal dentro de los propios acuartelamientos y las instalaciones deportivas. Gran parte del trabajo de los militares estadounidenses se da en territorios alejados, peligrosos y en condiciones de máxima precariedad pero se hacen grandes esfuerzos para mejorar aunque sean pequeños detalles que hagan la vida más confortable.

"Los beneficios sociales antes estaban reservados para oficiales y suboficiales pero ahora se ha extendido para que el ultimo soldado pueda acceder a ellos", informaba Jennifer Mittelstadt, una profesora de historia de la Escuela de Guerra del Ejército que asegura que la intención es "hacer la vida de cualquier militar más agradable, cuidando también una alimentación más apetecible".