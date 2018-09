El Aquarius se quedará en Marsella en espera de que algún país le conceda navegar bajo su bandera

El ACUARIUS es un barco negrero, que busca con afán a los subsaharianos, no quiero que con MIS IMPUESTOS, se financien barcos con bandera de conveniencia, que vqyan a buscar a indocumentados para darlrs "paguita", casa, sanidad, escuela etc...sin que contribuyan nada a este pais, y luego que los ciudadanos no podamos salir a la calle por estar llena de manteros, prostitutas subsaharianas etc...¡que anden a palos con la policía y se adueñen de las calles, Las ONG's son un engaño, ¡CON MIS IMPUESTOS, NO!